Общество

Тала Нещадимова: Лучше всего оправдываются прогнозы погоды на 1-3 суток

Ни одна национальная метеорологическая служба, включая технологии искусственного интеллекта, не может гарантировать полную достоверность долгосрочных прогнозов погоды, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) в новом выпуске программы «Беседка».

По её словам, наиболее надежными считаются краткосрочные прогнозы на 1-3 дня, где точность достигает 96-98%. Однако, как отметила гостья студии, жители Пскова могут иметь свое мнение по этому поводу.

«Прогноз погоды всегда достоверный, тут только вопрос оправдываемости. Лучше всего оправдываются прогнозы погоды на 1-3 суток. В принципе у нас очень хорошие показатели. Со мной не согласятся жители Пскова, но (они точны) на 96-98%», - отметила Тала Нещадимова.

Важным аспектом является то, что в прогнозах учитываются допустимые отклонения. Например, если прогнозируется температура от +5 до +10 градусов, это подразумевает диапазон от +3 до +12.

Географические особенности Псковской области, имеющей вытянутую форму, также влияют на погодные процессы, которые движутся с северо-запада на юго-восток.

«Территория Псковской области вытянута с севера на юг. Процессы чаще всего идут с севера-запада на юго-восток. То есть в Гдове это уже пережили, в Великих Луках это подойдет к вечеру. Очень часто бывает именно так. Поэтому да, конечно, в Гдове максимальная температура плюс 3, а в Великих Луках она успеет повыситься до плюс 12. Такие ситуации абсолютно не редкие», - объясняет синоптик.

Прогнозы на 7-14 дней рассматриваются как консультационные.