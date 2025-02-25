Тала Нещадимова: Лучше всего оправдываются прогнозы погоды на 1-3 суток

Ни одна национальная метеорологическая служба, включая технологии искусственного интеллекта, не может гарантировать полную достоверность долгосрочных прогнозов погоды, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) в новом выпуске программы «Беседка».
По её словам, наиболее надежными считаются краткосрочные прогнозы на 1-3 дня, где точность достигает 96-98%. Однако, как отметила гостья студии, жители Пскова могут иметь свое мнение по этому поводу.
Важным аспектом является то, что в прогнозах учитываются допустимые отклонения. Например, если прогнозируется температура от +5 до +10 градусов, это подразумевает диапазон от +3 до +12.
Географические особенности Псковской области, имеющей вытянутую форму, также влияют на погодные процессы, которые движутся с северо-запада на юго-восток.
Прогнозы на 7-14 дней рассматриваются как консультационные.