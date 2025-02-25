Общество

Тала Нещадимова: Температура воздуха в крупных населённых пунктах обычно выше

Температура воздуха в крупных населённых пунктах, таких как Псков, обычно выше на несколько градусов по сравнению с пригородными зонами, сообщила в эфире радио «ПЛН FM» начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Это явление связано с особенностями городского микроклимата, которые изучены и описаны в научной литературе. «Поэтому все метеостанции обычно располагаются за пределами города. И наша псковская станция, к счастью, до сих пор остаётся за городом. Существует множество научных работ, посвящённых микроклимату города. Город действительно искажает ту чистую температуру», - сказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что несмотря на разность температур публикуемые прогнозы погоды ориентированы на городские условия, поскольку большинство людей живет в городах.