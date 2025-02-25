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Общество

Иноагентам запретили представлять общественность в псковских судах

27.02.2025 13:54|ПсковКомментариев: 0

Внесение изменений в закон Псковской области «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Псковской  области» приняли депутаты на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Закон области дополнили положениями о том, что представителями общественности не могут быть граждане, включенные в реестр иностранных агентов и имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Кроме того, приобретение представителем общественности статуса иностранного агента либо гражданства (подданства) иностранного государства, либо получение представителем общественности вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения полномочий такого представителя общественности.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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