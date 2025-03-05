Общество

Билеты на предпоказ снятого в Абрау-Дюрсо фильма разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Билеты на предпоказ снятого в Абрау-Дюрсо фильма разыгрывает радио ENERGY в Пскове. Псковичи получат возможность своим посмотреть фильм «Ждун» (6+) раньше общероссийской премьеры. Билеты на предпоказ картины разыграют на волне 105.3 FM.

Фото: Кадр из фильма «Ждун (2025)» 6+

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун отправляет сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но вот незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой.

Видео: «Наше кино» / ВКонтакте

Главные роли исполнили: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов, Мила Жукова, Виктория Савитская, Евгений Тегнеренко.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 4 по 14 марта по будням на радио ENERGY Псков. Чтобы получить два билета, нужно поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона и дозвониться первым.

Предпоказ фильма пройдет 15 марта в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 14:00.

Слушайте радио ENERGY в Пскове на 105.3 FM