Общество

Операцию «Незаконная миграция» завершили на стройках в Псковской области

В период с 17 июня по 21 февраля сотрудники управления МВД России по Псковской области провели проверочные мероприятия на строительных объектах региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, всего за период проведения операции «Незаконная миграция-2025» выявлено 76 административных правонарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе проверок установлено 11 фактов фиктивной регистрации по месту проживания, возбуждено три уголовных дела: одно по статье 322.2 УК РФ и два по статье 322.3 УК РФ.

Иностранцев привлекли к административной ответственности, суд вынес решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Въехать в страну данные лица не смогут последующие 5 лет.

Также привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежит и человек, предоставивший помещение для проживания данным лицам.