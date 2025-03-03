Общество

МВД предупредило о фишинговом ресурсе, замаскированном под антивирус

Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом «Касперский», предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Обнаружен мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом "Касперский", чтобы притупить бдительность гражданина», - говорится в сообщении.

Мошенники отправляют ссылку на данный ресурс в ходе спам рассылок. Фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране.

Правоохранители пояснили, что после этого разблокируется кнопка «перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс. Данным способом модифицировали фишинговую схему с голосованием, но, потенциально, возможно использование и в других схемах, пишет РИА Новости.

«Естественно, у настоящих специалистов "Касперского" ресурс уже получил пометку – фишинг», - заключили в ведомстве.