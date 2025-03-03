Общество

О февральских памятных днях России напомнили псковским курсантам

Лекция «И снова ратной даты слава», организованная женсоветом Псковского филиала Университета ФСИН России вместе с областной универсальной научной библиотекой в рамках патриотического цикла мероприятий «Верность памяти защитников Отечества: сохранение исторической правды», состоялась в образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

«В течение многих сотен лет крепилась оборонная мощь России, основу которой составляли вооруженные силы. Солдаты и офицеры не раз доказывали на полях сражений, что им нет равных в воинском искусстве, героизме и доблести», – отметила заведующая отделом абонемента Псковской областной научной библиотеки Светлана Галактионова и напомнила курсантам о днях воинской славы, которые Россия отмечает в феврале.

Это: победа в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года), подвиг крейсера «Варяг» (9 февраля 1904 года), День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля 1989 года), День защитника Отечества (23 февраля 1918 года), День Сил специальных операций (27 февраля 2025 года) и День памяти воинов-десантников 6-й роты парашютно-десантной роты 104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чечни (29 февраля 2000 года).

Сотрудник библиотеки рассказала курсантам о фронтовой прозе и сегодняшних писателях, создающих в ходе СВО произведения, которые смогут стать источником для сохранения исторической правды. Кроме того, среди современных поэтов много авторов, которые поддерживают моральный дух российских бойцов.

«Специальная военная операция фактически спровоцировала ренессанс яркой патриотической поэзии. Сама она день ото дня приобретает самые разнообразные формы, будучи частью моральной поддержки русского воинства», – сказала Светлана Галактионова.

В завершение встречи с курсантами она обратилась к предисловию, написанному российским политическим и общественным деятелем, писателем, публицистом Захаром Прилепиным к сборнику «ПоэZия русской зимы», включающему в себя стихи 24 поэтов.

Захар Прилепин написал: «Случившаяся и длящаяся трагедия отстоялась и воплотилась в слове. Мы еще не победили зло на поле битвы, но мы уже победили здесь, в пространстве языка».