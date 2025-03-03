Общество

Риск увольнения ощущают только 14% жителей Псковской области – опрос

Риск быть уволенным с текущего места работы ощущают 14% жителей Псковской области, этот показатель упал по сравнению с 1 кварталом 2024 года (тогда потерять работу опасались 19%), оставаясь на минимальном уровне, выяснили эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в рамках традиционного замера настроений на рынке труда. Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года среди 38,3 тысячи работников и соискателей.

Большинство (76%) респондентов из Псковской области, опрошенных в начале 2025 года, сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя. Это на 3% больше, чем в начале прошлого года. Так, доля уверенных в своем положении на работе местных жителей продолжает оставаться на высоком уровне.

Чаще всего риск увольнения работодателем сегодня ощущают соискатели 55 лет и старше – 20,6% из них считают такой риск крайне высоким. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась в лучшую сторону: так, еще в 4 квартале 2024 года страх потерять работу был у 23,5% соискателей старше 55 лет. Заметно снизилась и доля таких респондентов среди соискателей в возрасте до 18 лет: с 23% в конце прошлого года до 16,4% в начале текущего года. В свою очередь, усилились риски потери работы среди соискателей 25-34 лет – сегодня 15,6% из них ощущают угрозу увольнения, тогда как в 4 квартале 2024 года таких было 13,7%.

Среди профессий наиболее остро страх потерять работу ощущают маркетологи и специалисты по рекламе – 22% из них признались в ощущении быть уволенными независимо от своих собственных намерений. На втором месте оказались HR-менеджеры (20,2%), на третьем – ИТ-специалисты (20,1%).

Напротив, максимальная доля респондентов, которые не опасаются быть уволенными, наблюдается среди представителей профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (85,1% уверены, что потеря работы им не грозит), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81%).