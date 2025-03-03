Общество

Более 230 случаев зараженных цветов выявили в Псковской области с начала года

В Псковской области с начала 2025 года выявили более 230 случаев зараженных цветов, ввозимых через границу, сообщил начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Кочеров в ходе пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В текущем году у нас было выявлено порядка 230 случаев карантинных объектов, которые были завезены. От общего объема это менее 1%», — отметил Максим Кочеров.

Он добавил, что все выявленные зараженные партии были уничтожены путем сжигания.

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«Проводим отбор образцов, отправляем в лабораторию и после получения результатов принимаем решение по грузу», — пояснил он.

Специалист также рассказал о наиболее популярных видах цветов, ввозимых в Россию.

«8 марта — праздник тюльпанов, в основном сейчас у нас идут тюльпаны и традиционная роза», — сказал он. Основные страны-поставщики цветов — Латвия, Литва, а страны происхождения цветов: Эквадор, Кения и Нидерланды.

Он также отметил, что в сравнении с 2024 годом наблюдается увеличение объемов ввоза цветочной продукции на 10-11%.