Общество

Средства оповещения в местах массового пребывания людей проверят 5 марта в Пскове и Великих Луках

5 марта в Псковской области будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, в 10.30 (муниципальный уровень), в 10.35 и в 10.40 (региональный уровень) будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем».

В 10.43 будет передан сигнал «Техническая проверка» по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения и радиовещания «Радио России» и «Радио Маяк».

В 12.00 и 12.10 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.