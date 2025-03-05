Общество

Освещение на улице Советской в Порхове установят по решению суда

Судом удовлетворил иск прокуратуры Порховского района по которому органы местного самоуправления обязали установить электрическое освещение на дороге в городе Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе проведенной проверки по обращению жителей Порхова прокуратура установила, что на улице Советской на проездах от основной дороги к домам № 27А и № 33Б отсутствует освещение.

Суд с учетом всех обстоятельств дела обязал администрацию Порховского муниципального округа установить электрическое освещение на проездах от основной дороги улицы Советской к домам. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.