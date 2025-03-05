Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» завели дело

Против актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили в правоохранительных органах.
«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы")», — сообщили в ведомстве.
Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет, пишет РИА Новости.
Согласно информации ресурса «Кинопоиск», Калюжный снимался в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Трудные подростки».