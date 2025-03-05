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Общество

Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» завели дело

05.03.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Против актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили в правоохранительных органах.

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы")», — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет, пишет РИА Новости.

Согласно информации ресурса «Кинопоиск», Калюжный снимался в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Трудные подростки».

Источник: Псковская Лента Новостей
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