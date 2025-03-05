Общество

Суда начали готовить к рейсам на Талабские острова в Псковском районе

К предстоящему сезону навигации в Псковском районе начали подготовку судов, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Озеро еще под ледяным панцирем, а коллектив МУП "Колхоз им. Залита" уже готовится к открытой воде и ждет подходящих погодных условий, чтобы начать осуществлять регулярные рейсы между Толбой и Талабскими островами», - сказала Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что в условиях осенне-зимнего периода доставка почты и продуктов на Талабские острова ведется при поддержке МЧС России по Псковской области, за что выражает региональному отделению благодарность.

«В вопросе коммуникации с островами в период межсезонья нам мог бы помочь катер на воздушной подушке. Вопрос достаточно капиталоемкий, работаем над его решением. Как правило, погода позволяет начать навигацию в конце апреля. В настоящее время, сообщил в ходе рабочей встречи заместитель директора МУП "Колхоз им. Залита" Владимир Балясов, специалисты готовят суда к выходу в озеро», - добавила Наталья Федорова.