Общество

Участники клуба «Юный кинолог» с собаками посетили псковский хоспис

Участники клуба «Юный кинолог» с собаками посетили псковский хоспис имени святой Марфы-Марии, сообщается в группе друзей хосписа в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Круг друзей хосписа имени св. Марфы-Марии / ВКонтакте

«В гостях у пациентов и сотрудников хосписа имени святой Марфы-Марии снова побывали наши верные четвероногие друзья – собаки-терапевты Гоша и Чудо. Их привели руководитель клуба «Юный кинолог» из школы № 11 Балыкова Елена Владимировна и участницы клуба Карина Маргарян, Ангелина Вахрушева, Ульяна Николаева и Елена Селезнева. Собаки-терапевты Гоша и Чудо порадовали пациентов своей доброжелательностью и исполнительностью. Пациенты с удовольствием общались с животными», - сообщается в группе.

Кроме того, гости принесли для пациентов и сотрудников угощения.

«Угощения предоставили участники клуба "Юный кинолог", учащиеся школы № 11-владельцы собак, участники секции социально-ориентированного собаководства "Счастливые пёсы", Евгения Карпова и сотрудники магазина "Пятёрочка", Людмила Владимировна и Александр Николаевич Ивановы, Иванова Ольга Леонидовна. Женщины получили также поздравительные открытки с Международным женским днём 8 Марта, выполненные руками учащихся 3 "в" класса и классного руководителя Балашевой Мариной Игоревной.

От имени пациентов, их родственников и сотрудников хосписа сердечно благодарим всех участников мероприятия за заботу о наших пациентах!» - добавили в группе.

Подробнее о работе клуба «Юный кинолог» и секции социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» мы совсем скоро расскажем в программе «Зверье мое» на ПЛН FM (102.6 FM)