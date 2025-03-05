Общество

На капремонт поликлиники в Острове готовы выделить 10 млн рублей

На капитальный ремонт поликлиники Островской межрайонной больницы готовы выделить 10 000 000 рублей, сообщается на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

По условиям контракта, подрядчик должен будет произвести замену полов и плитки. Также в поликлинике поменяют линолеум.

В числе прочего замене подлежат плинтусы. Также подрядчик отремонтирует вентиляцию. Планируется заменить двери и оконные блоки. Отремонтируют также санузлы, заменят 100 умывальников и 100 унитазов.

Подрядчика определят 14 марта. Дата окончания работ - 26 июня текущего года.