Общество

Деньги хотят получить в качестве подарка на 8 Марта 14% псковичек — опрос

8 Марта женщины принимают букеты и мечтают о путешествии. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Самым желанным подарком на 8 Марта оказалось путешествие. О нем мечтают 28% женщин. 14% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 6% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 5% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.

Какие подарки обычно преподносят женщинам в Международный женский день? Согласно опросу, 6 из 10 женщин получают в этот праздник цветы. 12% — конфеты. 10% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 2% женщин.