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Прощание с поэтессой Иреной Панченко состоится в Пскове 9 марта

Прощание с поэтессой, членом правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Иреной Панченко состоится 9 марта в храме святого Архангела Михаила, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Ирена Панченко / «ВКонтакте»

Начало литургии в 9:00, панихиды - в 11:00. Заочное прощание с Иреной Панченко состоится в актовом зале библиотеки имени Курбатова в 12:30.

Напомним, что Ирена Панченко скончалась на 87-м году жизни.

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Ирена Панченко - драматург, поэт, художник. Родилась 6 ноября 1938 года в городе Краслава в Латвии. Школу окончила в поселке «Нижнеиртышский» (Омская область), куда была репрессирована семья, но через семь лет получившая реабилитацию. Окончила Омское педагогическое училище (1957), Великолукский педагогический институт (1968), Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского (Москва,1984). Работала в школах учителем рисования, русского языка и литературы и др. Публиковалась в местных и республиканских газетах. В 1968 году переехала в город Псков.

Работала литсотрудником областной газеты, редактором издательства, директором городского Дома культуры и др. Была избрана председателем регионального отделения Союза писателей России «Объединение псковских писателей».

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник общего образования РФ.

Ирена Панченко известна и как художник, выставки проходили в России и Латвии, картины находятся в фондах нескольких музеев.