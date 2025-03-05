Общество

Педагоги и эксперты в Пскове рассмотрели ключевые направления развития образования до 2040 года

Сессия «Стратегия развития образования Псковской области на период до 2036 года и на перспективу до 2040 года» прошла в регионе 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В обсуждении приняли участие руководители профильных исполнительных органов региона и муниципалитетов, опытные педагоги и директоры школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, обучающиеся психолого-педагогических классов, общественные деятели и представители профсоюзного движения.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выступила с приветственным словом и познакомила с ключевыми элементами разрабатываемой стратегии. «Мы реальные участники исторических событий, обсуждаем то, какой наша система образования будет в будущем. И наша задача - сформировать такую систему образования, которая ответит на все те серьезные вызовы, с которыми сегодня сталкивается наша страна и весь мир», — отметила Вера Емельянова.

В последние десятилетия, напомнила первый вице-губернатор, российское образование не раз претерпевало изменения, подстраиваясь под современные условия, внедряя новые технологии и методики оценки качества, новые стандарты общего и профессионального образования, развивая систему управления. Вера Емельянова призвала участников детально рассмотреть все 14 направлений стратегии, которые охватывают все уровни и аспекты образовательной системы.

Врио председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая в свою очередь напомнила о наиболее значимых вехах развития региональной системы образования. «Завершенный в 2024 году национальный проект "Образование" заложил основу для дальнейшего развития нашей образовательной системы. Эти пять лет стали временем значимых преобразований и достижений. Разработка стратегии является естественным продолжением этой большой работы. Перед нами стоит очень важная и серьезная задача, и мы точно не подведем. Педагогическое сообщество Псковской области всегда отличалось энергией, энтузиазмом и неравнодушием», — подчеркнула Татьяна Лозницкая.

Участники сессии в отдельных тематических дискуссионных группах обсудили актуальные вопросы развития российской образовательной системы, а также работали над выработкой решений по основным вызовам стратегии. Работая в единых группах, специалисты сферы образования предложили конкретные шаги по совершенствованию образовательной системы, достижению долгосрочных целей развития отрасли, которые позволят системе образования эффективно отвечать на вызовы времени и максимально полно развивать потенциал каждого человека.

Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и обеспечивает всестороннюю подготовку молодых поколений к вызовам будущего.

Документ призван определить направления, по которым будут работать учебные заведения — детские сады, школы, техникумы и вузы, в ближайшие 15 лет. Главная задача — сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы.

В разработке стратегии участвуют представители всех 89 субъектов Российской Федерации, в том числе школьники, студенты и их родители. Над стратегией работают более 1000 человек — это эксперты в области образования, руководители и профессоры учебных заведений, представители академического сообщества, профильных некоммерческих организаций, бизнеса и госкорпораций. Налажена обратная связь с обществом через регулярные исследования ВЦИОМ и опросы на портале «Госуслуги».