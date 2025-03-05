Общество

Татьяна Фомченкова: Ребятам, которые не собираются в десятый класс, сдать четыре ОГЭ крайне трудно

Законопроект о введении двух экзаменов вместо четырех для девятиклассников, желающих поступать в колледж, поддерживает депутат Псковского областного Собрания по округу №5, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она уточнила, что правильно будет запустить такую практику в пилотных регионах и сделать выводы об эффективности подобной меры.

«Я считаю, что законопроект о двух экзаменах для школьников, желающих поступать в учреждения среднего профессионального образования, правильный. Он не вводится резко, а проходит сначала в плотных регионах. Это позволит сделать соответствующие выводы. Посмотрим, как это работает. Мы прекрасно понимаем, что рабочие специальности нужны. Ребятам, которые не собираются в десятый класс, сдать четыре ОГЭ крайне трудно. Конечно, это огромный плюс для тех ребят, которые собираются выбирать для себя среднее специальное образование», — сказала Татьяна Фомченкова.

Благодаря тому, что сначала меру планируют опробовать в пилотных регионах, уточнила депутат, остальная страна сможет посмотреть на результаты законопроекта, а после будет проведена работа над всеми спорными вопросами, прежде чем закон вступит в силу по всей России.

Смотрите также В Госдуме предложили сократить выпускные экзамены 9-классникам, идущим в колледж

Напомним, 5 марта Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменении порядка итоговой аттестации девятиклассников. Документ позволяет выпускникам 9-х классов, которые решат продолжить обучение на базе СПО, сдать экзамен только по двум предметам вместо четырех – русскому языку и математике.