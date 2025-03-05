Татьяна Фомченкова: Ребятам, которые не собираются в десятый класс, сдать четыре ОГЭ крайне трудно

Законопроект о введении двух экзаменов вместо четырех для девятиклассников, желающих поступать в колледж, поддерживает депутат Псковского областного Собрания по округу №5, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она уточнила, что правильно будет запустить такую практику в пилотных регионах и сделать выводы об эффективности подобной меры.
Благодаря тому, что сначала меру планируют опробовать в пилотных регионах, уточнила депутат, остальная страна сможет посмотреть на результаты законопроекта, а после будет проведена работа над всеми спорными вопросами, прежде чем закон вступит в силу по всей России.
Напомним, 5 марта Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменении порядка итоговой аттестации девятиклассников. Документ позволяет выпускникам 9-х классов, которые решат продолжить обучение на базе СПО, сдать экзамен только по двум предметам вместо четырех – русскому языку и математике.