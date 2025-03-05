Общество

Отряд «Старейшина» открыл доброхотский сезон в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» завершил работу отряд «Ольгинского десанта» под названием «Старейшина». Об этом сообщает музейная информационная служба со ссылкой на главного хранителя лесов и парков Пушкинского заповедника Галину Пиврик, уточняя также, что «Ольгинский десант» — это региональный этап всероссийской патриотической акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант».

Фото здесь и далее: официальная страница «Ольгинского десанта» в соцсети

«В отряд, который приехал в Пушкиногорский район, вошли руководители организаций в сфере молодёжной политики, руководители региональных отделений Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» из субъектов Северо-Западного федерального округа — юноши и девушки из Пскова, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска, Калининграда, всего 13 человек», — рассказала Галина Пиврик.

Хранитель также сообщила, что волонтёры два дня работали в Михайловских рощах — убирали бурелом.

«Вместе с тремя сотрудниками отдела ремонта и реконструкции ландшафтных территорий, которые бензопилами готовили объём работ, наши новые друзья убрали снеголомные и ветровальные деревья на двух участках площадью в 0,5 га каждый. Все сломанные деревца и порубочные остатки ребята сносили в большой костер. Таким образом, от ветровально-буреломных деревьев очищен гектар Михайловских рощ! Это очень серьёзный объём работы, на выполнение которой собственными силами нам бы потребовалось гораздо больше времени», — подытожила Галина Пиврик, отметив, что молодые люди в «Михайловском» выполнили порученную им работу не просто бескорыстно, но и очень качественно.

В информационной службе «Михайловского» добавили, что отряд «Старейшина», по факту, открыл доброхотский сезон этого года в Пушкинском заповеднике. Движение пушкинских доброхотов, напомнили в музее, объединяет многих и многих молодых людей из всех уголков России. У его истоков, более полувека назад, стоял легендарный музейщик, первый послевоенный директор Пушкинского заповедника С. С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки волонтёров в музее и по сей день называют старинным русским словом «доброхоты».

По доброй традиции для бойцов из «Старейшины» были организованы экскурсии по музейным экспозициям и паркам в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», добавили в Пушкинском заповеднике.