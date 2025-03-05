Общество

Игорь Иванов предложил исключить сверхурочную работу из расчета МРОТ

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области состоялось в Пскове, сообщается на странице председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова.

Фото: Игорь Иванов / ВКонтакте

Заседание проходило под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

«Представил сторонам социального партнёрства информацию о необходимости внесений изменений в региональное соглашение о минимальной заработной плате в Псковской области. Профсоюзная сторона настаивает на том, что в минимальную заработную плату не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, доплаты за совмещение профессий, выполнение обязанностей временно отсутствующих работников и за работу с вредными и опасными условиями труда», - рассказал Игорь Иванов.

Он добавил, что если сотрудник отработал норму рабочего времени и выполнил нормы труда в нормальных условиях, он не может получить зарплату меньше, чем МРОТ.

«Работа, выполненная в иных условиях, то есть сверхурочная работа, работа в выходные и праздники, в ночное время, в порядке совмещения, выполненная работа за отсутствующего работника - это работа в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплатить эту работу следует за пределами МРОТ, - подчеркнул глава Псковского облсовпрофа. - Стороны социального партнёрства поддержали предложенные изменения, в ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области».

Также в ходе заседания комиссии рассмотрели вопросы производственного травматизма и диспансеризации населения.