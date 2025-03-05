Игорь Иванов предложил исключить сверхурочную работу из расчета МРОТ

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области состоялось в Пскове, сообщается на странице председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова.
Фото: Игорь Иванов / ВКонтакте
Заседание проходило под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.
Он добавил, что если сотрудник отработал норму рабочего времени и выполнил нормы труда в нормальных условиях, он не может получить зарплату меньше, чем МРОТ.
«Работа, выполненная в иных условиях, то есть сверхурочная работа, работа в выходные и праздники, в ночное время, в порядке совмещения, выполненная работа за отсутствующего работника - это работа в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплатить эту работу следует за пределами МРОТ, - подчеркнул глава Псковского облсовпрофа. - Стороны социального партнёрства поддержали предложенные изменения, в ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области».
Также в ходе заседания комиссии рассмотрели вопросы производственного травматизма и диспансеризации населения.