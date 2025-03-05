Общество

В Новоржеве подвели итоги детского конкурса, посвященного памяти Героев шестой роты

В Новоржевском муниципальном округе подвели итоги межрегионального конкурса «Воины-герои 6 роты и герои сегодняшнего дня». Об этом глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова сообщила в своих социальных сетях.



Фото: Telegram-канал Любови Трифоновой

В номинации «Декламация» первое место заняла Анастасия Китаева, учащаяся 7-Б класса Новоржевской средней школы.

«Горжусь тем, что в нашем округе молодое поколение бережет память о героях, как пример мужества и верности Родине!», - выразила гордость за участников конкурса Любовь Трифонова.