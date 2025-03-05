Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
самозапрет на получение кредита
Эхо несостоявшегося теракта
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Снять проклятие
«Лёгкая кухня» Классические блины
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Как отправить ребенка в летний лагерь
 
 
 
ещё Общество 05.03.2025 10:081 Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» 06.03.2025 20:581 Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту 06.03.2025 20:100 Россиянам хотят разрешить раз в пять лет уходить на кредитные каникулы 06.03.2025 19:500 В Новоржеве подвели итоги детского конкурса, посвященного памяти Героев шестой роты 06.03.2025 19:300 11 дней остается до конца грантового конкурса от Росмолодёжь 06.03.2025 18:300 Как безопасно похудеть при серьезном ожирении, рассказал пластический хирург
 
 
 
Самое популярное 27.02.2025 16:241 Интерактив: Вывод канализации на дорогу к аэропорту 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 27.02.2025 17:170 Как легендарный Counter-Strike удается удерживать интерес игроков 25 лет 03.03.2025 11:130 Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы 27.02.2025 13:105 Зимнюю погоду в марте прогнозируют псковские синоптики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту

06.03.2025 20:58|ПсковКомментариев: 1

Завершился финал национальной олимпиады по искусственному интеллекту Т1.ГенИИ для школьников 8-11 классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Холдинге Т1.

По итогам двух отборочных онлайн-туров в финал вышли 50 участников из 28 городов России. Заключительный этап олимпиады проходил в два тура в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Победителями олимпиады стали пять учеников 10 и 11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Орловской области. Они успешно справились с заданиями и продемонстрировали глубокие знания в области искусственного интеллекта и машинного обучения. В число призеров вошли 10 финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Уфы, Улан-Уде, Чебоксар, Ярославля и Уссурийска. Общий призовой фонд составил 1,7 млн рублей.

Финалистам предложили решить две алгоритмические задачи, а также пять разноплановых задач, посвященных машинному обучению. Заключительный этап соревнований длился четыре дня. Помимо олимпиадных заданий в дни проведения финала ребята смогли погрузиться в экосистему развития: сходили в Планетарий и на экскурсии по Технопарку, посетили мастер-классы, лекции, а также  круглый стол с экспертами ИТ-холдинга Т1. 

Олимпиада прошла при поддержке Московского физико-технического института (МФТИ), компании «Иннопрактика» и Фонда развития Физтех-школ. Отборочный и полуфинальный этапы проходили в онлайн-формате с октября 2024 по январь 2025 года, а в финал вышли сильнейшие участники со всей страны. 

«Развитие образовательных инициатив для молодежи — один из ключевых приоритетов ИТ-холдинга Т1. Олимпиада Т1.ГенИИ, а также такие наши проекты, как ИТ-лагерь Т1 и конференция «Импульс Т1», помогают школьникам и студентам получить знания в сфере ИТ, а также развить не менее важные гибкие навыки, такие как командная работа, критическое мышление и тайм-менеджмент. Мы уверены, что такие инициативы формируют фундамент для будущего технологического лидерства России», — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

«Цель Олимпиады Т1.ГенИИ – популяризация технологий на базе искусственного интеллекта. Наша важная миссия – в  поддержке талантливых школьников и предоставлении им возможности развивать свои способности, воплощая самые нестандартные идеи. Это был первый сезон олимпиады – мы увидели большой интерес школьников к теме ИИ. В рамках трех этапов мы предложили ребятам очень разноплановые и непростые задачи. И каждый раз то, как они с этими задачами справлялись, превосходило наши ожидания. Проигравших здесь нет: побеждают все, кому интересно развиваться и узнавать что-то новое. Осенью этого года планируем новый сезон олимпиады, и всем заинтересованным можно будет снова попробовать свои силы», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

«Олимпиада Т1.ГенИИ предоставила школьникам отличную возможность применить свои знания в области искусственного интеллекта. МФТИ активно поддерживает такие инициативы, способствуя развитию талантливых учеников и их вовлечению в современные технологические направления. Мы рады видеть высокий уровень подготовки участников и их стремление к совершенствованию в сфере ИИ», — отметил Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ.

Торжественная церемония награждения прошла 6 марта 2025 года. Победителей, призеров и участников финала наградили ценными призами и подарками, а также пригласили по окончании школы к участию и в других образовательных программах и стажировках ИТ-холдинга Т1.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 229 человек
06.03.2025, 21:310 Тело 65-летнего утонувшего рыбака обнаружено в Печорском районе 06.03.2025, 20:581 Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту 06.03.2025, 20:550 Счетная палата назвала причины подорожания жилья в 2024 году 06.03.2025, 20:360 Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона
06.03.2025, 20:300 В Роспатенте опровергли отказ Шаману в праве на товарный знак «Я Русский» 06.03.2025, 20:100 Россиянам хотят разрешить раз в пять лет уходить на кредитные каникулы 06.03.2025, 19:500 В Новоржеве подвели итоги детского конкурса, посвященного памяти Героев шестой роты 06.03.2025, 19:300 11 дней остается до конца грантового конкурса от Росмолодёжь
06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта 06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 18:300 Как безопасно похудеть при серьезном ожирении, рассказал пластический хирург 06.03.2025, 18:170 «Онлайн-брифинг»: Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году. ВИДЕО
06.03.2025, 18:130 «Краски города»: Пять правил подготовки к весне 06.03.2025, 18:114 Сергей Вострецов: От системных переработок учителей страдают все 06.03.2025, 18:020 Мошенники придумали схему обмана с сервисом «Мой ГАЗ» 06.03.2025, 17:510 В администрации Пскова пояснили, почему здание бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось без света
06.03.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 марта 06.03.2025, 17:451 Игорь Иванов предложил исключить сверхурочную работу из расчета МРОТ 06.03.2025, 17:371 У мужчины, убившего соседей в Псковской районе из-за громкой музыки, выявлено психическое заболевание 06.03.2025, 17:300 Самовольно установленный гараж снесли в районе Любятово в Пскове
06.03.2025, 17:180 Должницу по алиментам в Острове приговорили к 3 месяцам лишения свободы 06.03.2025, 17:150 Акция «Живая память благодарных поколений» завершилась в псковском музее 06.03.2025, 17:100 В псковском «Птичьем дворике» появился медвежонок 06.03.2025, 17:061 Евродом вверх дном: зачем Европе война?
06.03.2025, 17:040 Месячник по благоустройству начнется 17 марта в Великих Луках 06.03.2025, 16:471 Газ провели к дому бывшей несовершеннолетней узницы концлагерей в Печорском округе 06.03.2025, 16:440 «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху. ВИДЕО 06.03.2025, 16:333 Псковичам рассказали, кому доступны льготы на транспортный налог
06.03.2025, 16:291 Педагоги и эксперты в Пскове рассмотрели ключевые направления развития образования до 2040 года 06.03.2025, 16:140 День бесплатной юридической помощи для бойцов СВО пройдет в Пскове 13 марта 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках 06.03.2025, 16:100 Более 70 участников выступили на псковском фестивале Magic Pole Dance
06.03.2025, 16:030 1,2 млрд рублей налогов было начислено на имущество физлиц в Псковской области 06.03.2025, 16:010 Кабмин не поддержал законопроект о возмещении разницы цены товара в случае брака 06.03.2025, 15:590 Асфальтовый памп-трек обустроен в Палкинском районе. ФОТО 06.03.2025, 15:570 Кто автоматически получает льготы на уплату налогов, ответили псковичам
06.03.2025, 15:510 Фотофакт: Дети играют на тающем льду реки Псковы 06.03.2025, 15:490 Отряд «Старейшина» открыл доброхотский сезон в Пушкинском заповеднике 06.03.2025, 15:460 «Ростелеком» поможет псковским компьютерным клубам развить киберскорость 06.03.2025, 15:223 Татьяна Фомченкова: Ребятам, которые не собираются в десятый класс, сдать четыре ОГЭ крайне трудно
06.03.2025, 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой 06.03.2025, 15:010 «Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ. ВИДЕО 06.03.2025, 15:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о порядке предоставления налоговых льгот в 2025 году 06.03.2025, 15:000 До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта
06.03.2025, 14:520 «Дневной дозор»: Нужна ли вторая волна мобилизации, чтобы приблизить мир? 06.03.2025, 14:522 МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости 06.03.2025, 14:520 Псковичам напомнили о необходимости поставить лошадей на учет в системе «Хорриот» 06.03.2025, 14:450 В Международный женский день в Пскове пройдет турнир по самбо
06.03.2025, 14:280 Кубок КВН памяти Александра Иванова пройдет в Пскове 1 апреля 06.03.2025, 14:070 18 тонн сливочного сыра без необходимых документов пытались провезти через границу Псковской области 06.03.2025, 13:531 Парк Героев в Пскове решили оборудовать на территории бывшего концлагеря 06.03.2025, 13:370 Чемпионат и первенство СЗФО по спортивной аэробике пройдут в Пскове 8 и 9 марта
06.03.2025, 13:310 Губернатор осмотрел строящиеся корпуса Печорской районной больницы 06.03.2025, 13:250 Житель Островского района помог полицейским разыскать закладчика наркотиков 06.03.2025, 13:200 Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова: Банкрот освобождается не от всех обязательств 06.03.2025, 13:140 Делегация Псковской области обсуждает стратегию развития муниципалитетов на форуме «Малая Родина — Сила России»
06.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху 06.03.2025, 12:540 «Беспредел»: псковичи остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова 06.03.2025, 12:450 Псковская ГАИ изменит график работы в связи с Международным женским днем 06.03.2025, 12:430 Стоимость процедуры банкротства для физлица назвала псковичам арбитражный управляющий
06.03.2025, 12:330 Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 06.03.2025, 12:300 Прощание с поэтессой Иреной Панченко состоится в Пскове 9 марта 06.03.2025, 12:280 Яндекс 360 запустил мобильное приложение Календарь 06.03.2025, 12:250 На 51-м Фестивале русской музыки в Пскове выступят артисты Мариинского и Большого театров
06.03.2025, 12:230 «Титан-Полимер» в пять раз увеличил объем зарубежных поставок продукции в 2024 году 06.03.2025, 12:210 Пскович получил 3 года условно за покупку наркотиков 06.03.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ 06.03.2025, 11:520 «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху
06.03.2025, 11:510 Детская сборная Псковской области по настольному теннису прибыла на турнир в Медвежьегорск 06.03.2025, 11:410 Псковичам напомнили о сроке подачи декларации о доходах за 2024 год 06.03.2025, 11:400 Деньги хотят получить в качестве подарка на 8 Марта 14% псковичек — опрос 06.03.2025, 11:370 Три пианино закупят в Пушкиногорском районе
06.03.2025, 11:230 Россияне стали чаще продавать свои квартиры в рассрочку 06.03.2025, 11:230 Краткую художественную летопись послевоенного «Михайловского» представят петербуржцам 06.03.2025, 11:220 Стала известна программа псковского фестиваля «Весна XXV» 06.03.2025, 11:190 Очки или линзы носят почти 57% жителей Псковской области старше 15 лет — аналитики
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru