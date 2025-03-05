Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Снять проклятие
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
«Лёгкая кухня» Классические блины
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Эхо несостоявшегося теракта
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
 
 
 
ещё Общество 05.03.2025 10:081 Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» 07.03.2025 08:000 Доходы Telegram-ботов для «пробива» оценили в 15 млрд рублей 07.03.2025 07:300 В Госдуме предложили увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка до 50 тыся рублей 07.03.2025 07:001 День прогуливания уроков отмечают 7 марта 06.03.2025 21:530 Губернатор держит на личном контроле аварию на коллекторе на улице Западной в Пскове 06.03.2025 20:581 Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту
 
 
 
Самое популярное 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 03.03.2025 11:130 Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 28.02.2025 08:200 Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День прогуливания уроков отмечают 7 марта

07.03.2025 07:00|ПсковКомментариев: 1

День прогуливания уроков отмечается 7 марта. Пожалуй, нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не пропустил урок по собственной воле, а не по причине болезни или других уважительных обстоятельств. И хотя такое поведение не одобряется учителями и родителями, факт остаётся фактом — прогулы были, есть и будут. Именно этому явлению посвящён сегодняшний праздник.

Бесплатные курсы русского языка для детей соотечественников проводят в Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Дата выбрана не случайно: 7 марта — это начало весны, когда природа просыпается от зимнего сна и мешает сосредоточиться на уроках. К тому же, впереди главный весенний праздник — 8 марта, и к нему нужно подготовиться или уже начать отмечать.

Важно отметить, что никто не призывает прогуливать уроки постоянно. И пропускать занятия без уважительной причины, конечно же, нехорошо. Однако статистика показывает, что больше половины детей школьного возраста хотя бы раз находили повод не ходить на уроки.

Причины прогулов могут быть разными: от низкой самодисциплины и безответственности до конфликтов с учителями или одноклассниками, усталости или просто желания провести время с друзьями.

Регулярное посещение уроков помогает получить качественное образование, а прогульщикам может грозить наказание. В уставах многих школ прогулы и опоздания ставятся в один ряд с такими серьёзными нарушениями, как драки, угрозы, вымогательство, порча имущества и так далее, пишет calend.ru.

Учителя и родители пытаются бороться с прогулами, но не всегда успешно. И это неудивительно, ведь они часто выбирают жёсткую позицию. А ведь иногда стоит понять причину прогулов, а не наказывать.

Поэтому и появился такой праздник, когда можно позволить себе прогулять урок. И хотя неизвестно, кем и когда он был придуман, он уже полюбился ученикам и даже некоторым учителям.

Учителям можно попробовать разнообразить учебную рутину детей, чтобы снизить количество прогулов. Например, проводить выездные уроки, приглашать экспертов, использовать игровые методы обучения, организовывать совместные мероприятия с другими классами. Это требует больше усилий, но пользы и знаний от таких занятий будет больше.

Некоторые учителя уже устраивают «разгрузочные дни» для своих учеников, но без отмены занятий. Они понимают, как важны положительные эмоции для детей, особенно перед экзаменами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 236 человек
07.03.2025, 08:200 С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25% 07.03.2025, 08:000 Доходы Telegram-ботов для «пробива» оценили в 15 млрд рублей 07.03.2025, 07:300 В Госдуме предложили увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка до 50 тыся рублей 07.03.2025, 07:001 День прогуливания уроков отмечают 7 марта
06.03.2025, 22:420 Псковичка похитила вейп сыну в подарок 06.03.2025, 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове 06.03.2025, 22:050 Выставка работ молодых художников «Гармония диссонанса» пройдет в Пскове 12 марта 06.03.2025, 21:530 Губернатор держит на личном контроле аварию на коллекторе на улице Западной в Пскове
06.03.2025, 21:310 Тело 65-летнего утонувшего рыбака обнаружено в Печорском районе 06.03.2025, 20:581 Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту 06.03.2025, 20:550 Счетная палата назвала причины подорожания жилья в 2024 году 06.03.2025, 20:360 Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона
06.03.2025, 20:300 В Роспатенте опровергли отказ Шаману в праве на товарный знак «Я Русский» 06.03.2025, 20:100 Россиянам хотят разрешить раз в пять лет уходить на кредитные каникулы 06.03.2025, 19:500 Школьница из Новоржева стала победителем конкурса, посвященного памяти Героев шестой роты 06.03.2025, 19:300 11 дней остается до конца грантового конкурса от Росмолодёжь
06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта 06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 18:300 Как безопасно похудеть при серьезном ожирении, рассказал пластический хирург 06.03.2025, 18:170 «Онлайн-брифинг»: Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году. ВИДЕО
06.03.2025, 18:130 «Краски города»: Пять правил подготовки к весне 06.03.2025, 18:114 Сергей Вострецов: От системных переработок учителей страдают все 06.03.2025, 18:020 Мошенники придумали схему обмана с сервисом «Мой ГАЗ» 06.03.2025, 17:510 В администрации Пскова пояснили, почему здание бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось без света
06.03.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 марта 06.03.2025, 17:451 Игорь Иванов предложил исключить сверхурочную работу из расчета МРОТ 06.03.2025, 17:371 У мужчины, убившего соседей в Псковской районе из-за громкой музыки, выявлено психическое заболевание 06.03.2025, 17:300 Самовольно установленный гараж снесли в районе Любятово в Пскове
06.03.2025, 17:180 Должницу по алиментам в Острове приговорили к 3 месяцам лишения свободы 06.03.2025, 17:150 Акция «Живая память благодарных поколений» завершилась в псковском музее 06.03.2025, 17:100 В псковском «Птичьем дворике» появился медвежонок 06.03.2025, 17:061 Евродом вверх дном: зачем Европе война?
06.03.2025, 17:040 Месячник по благоустройству начнется 17 марта в Великих Луках 06.03.2025, 16:471 Газ провели к дому бывшей несовершеннолетней узницы концлагерей в Печорском округе 06.03.2025, 16:440 «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху. ВИДЕО 06.03.2025, 16:333 Псковичам рассказали, кому доступны льготы на транспортный налог
06.03.2025, 16:291 Педагоги и эксперты в Пскове рассмотрели ключевые направления развития образования до 2040 года 06.03.2025, 16:140 День бесплатной юридической помощи для бойцов СВО пройдет в Пскове 13 марта 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках 06.03.2025, 16:100 Более 70 участников выступили на псковском фестивале Magic Pole Dance
06.03.2025, 16:030 1,2 млрд рублей налогов было начислено на имущество физлиц в Псковской области 06.03.2025, 16:010 Кабмин не поддержал законопроект о возмещении разницы цены товара в случае брака 06.03.2025, 15:590 Асфальтовый памп-трек обустроен в Палкинском районе. ФОТО 06.03.2025, 15:570 Кто автоматически получает льготы на уплату налогов, ответили псковичам
06.03.2025, 15:510 Фотофакт: Дети играют на тающем льду реки Псковы 06.03.2025, 15:490 Отряд «Старейшина» открыл доброхотский сезон в Пушкинском заповеднике 06.03.2025, 15:460 «Ростелеком» поможет псковским компьютерным клубам развить киберскорость 06.03.2025, 15:223 Татьяна Фомченкова: Ребятам, которые не собираются в десятый класс, сдать четыре ОГЭ крайне трудно
06.03.2025, 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой 06.03.2025, 15:010 «Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ. ВИДЕО 06.03.2025, 15:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о порядке предоставления налоговых льгот в 2025 году 06.03.2025, 15:000 До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта
06.03.2025, 14:520 «Дневной дозор»: Нужна ли вторая волна мобилизации, чтобы приблизить мир? 06.03.2025, 14:522 МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости 06.03.2025, 14:520 Псковичам напомнили о необходимости поставить лошадей на учет в системе «Хорриот» 06.03.2025, 14:450 В Международный женский день в Пскове пройдет турнир по самбо
06.03.2025, 14:280 Кубок КВН памяти Александра Иванова пройдет в Пскове 1 апреля 06.03.2025, 14:070 18 тонн сливочного сыра без необходимых документов пытались провезти через границу Псковской области 06.03.2025, 13:532 Парк Героев в Пскове решили оборудовать на территории бывшего концлагеря 06.03.2025, 13:370 Чемпионат и первенство СЗФО по спортивной аэробике пройдут в Пскове 8 и 9 марта
06.03.2025, 13:310 Губернатор осмотрел строящиеся корпуса Печорской районной больницы 06.03.2025, 13:250 Житель Островского района помог полицейским разыскать закладчика наркотиков 06.03.2025, 13:200 Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова: Банкрот освобождается не от всех обязательств 06.03.2025, 13:140 Делегация Псковской области обсуждает стратегию развития муниципалитетов на форуме «Малая Родина — Сила России»
06.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху 06.03.2025, 12:540 «Беспредел»: псковичи остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова 06.03.2025, 12:450 Псковская ГАИ изменит график работы в связи с Международным женским днем 06.03.2025, 12:430 Стоимость процедуры банкротства для физлица назвала псковичам арбитражный управляющий
06.03.2025, 12:330 Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 06.03.2025, 12:300 Прощание с поэтессой Иреной Панченко состоится в Пскове 9 марта 06.03.2025, 12:280 Яндекс 360 запустил мобильное приложение Календарь 06.03.2025, 12:250 На 51-м Фестивале русской музыки в Пскове выступят артисты Мариинского и Большого театров
06.03.2025, 12:230 «Титан-Полимер» в пять раз увеличил объем зарубежных поставок продукции в 2024 году 06.03.2025, 12:210 Пскович получил 3 года условно за покупку наркотиков 06.03.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ 06.03.2025, 11:520 «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru