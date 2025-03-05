Общество

Псковским студентам, заключившим договор о целевом обучении с МСУ, будут платить по 7,5 тысячи рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о предоставлении мер поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Такие студенты будут получать ежемесячно выплату в 7,5 тысячи рублей, за исключением летних каникул. Студенты должны учиться без троек и не иметь академической задолженности.

«Принятая мера поддержки – ещё один шаг для привлечения молодых кадров на муниципальную службу», - уверен губернатор.