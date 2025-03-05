Общество

Предпраздничный киносеанс для девочек-волонтёров проведут в Опочке

Предпраздничный киносеанс для девочек-волонтёров проведут в Опочке 7 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Киносеанс начнется в 15:00 в муниципальном центре добровольничества.

Также сегодня поздравление общественной организации «Шьём для наших» пройдет в Острове. Поздравление состоится в Доме офицеров в 15:00.

Также акцию к 8 Марта «Вам, любимые» организуют в Пустошке, а в Палкино пройдет праздничный концерт, раздача тюльпанов и праздничных открыток в Районом центре досуга.