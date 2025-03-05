Общество

Игорь Иванов: Ради женщин мы живем и совершаем подвиги

Всех женщин от лица Псковского областного совета профсоюзов поздравил председатель облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Видео: Псковский облсовпроф

«Дорогие любимые женщины, спешу вам признаться в любви. Вы самое-самое лучшее, что есть на земле. Ради вас мы живем, ради вас мы совершаем подвиги. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, благополучия, улыбок, цветов, море позитивных эмоций. Пускай все у вас будет хорошо, а мы, позвольте, будем рядом с вами. С праздником вас!», - отметил Игорь Иванов.

Напомним, что 8 марта отмечается Международный женский день.