Общество

Сотрудниц псковского управления Росгвардии поздравили с 8 Марта

В региональном управлении Росгвардии поздравили сотрудниц и женщин-военнослужащих ведомства с Международным женским днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе праздничного мероприятия начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов поздравил с праздником прекрасную половину личного состава и выразил признательность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному и воинскому долгу и преданности профессии.

Также он передал поздравления матерям, женам и дочерям росгвардейцев. Поблагодарил их за умение ждать и делить с мужчинами все тяготы их нелегкой службы.

В завершение полковник полиции Игорь Иванов пожелал собравшимся крепкого здоровья, счастья, терпения, оптимизма и благополучия.