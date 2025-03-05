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Общество

В РФ выпускникам агротехклассов хотят дать преимущество при поступлении в вузы

07.03.2025 16:36|ПсковКомментариев: 0

Минсельхоз, Минпросвещения и Минобрнауки будут сотрудничать в рамках модернизации системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса России. В частности, Минобрнауки проработает вопрос о преимуществах для выпускников агротехклассов и сельскохозяйственных колледжей при поступлении в вузы, сообщается на сайте Минпросвещения.

Соответствующее соглашение о взаимодействии подписали министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Сотрудничество министерств даст возможность более углубленно изучать отдельные предметы для поступления в вузы и колледжи по специальностям сельскохозяйственной отрасли, а также для развития агротехнологического профиля обучения. <…> Минобрнауки проработает вопрос о преференциях выпускникам агротехклассов и сельскохозяйственных колледжей при поступлении в вузы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минсельхоз сформирует комиссию по развитию профильного агротехнологического образования с участием представителей трех ведомств и разработает рекомендации по созданию агротехнологических классов. Также для педагогов планируется проводить профессиональные конкурсы.

В Минпросвещения напомнили, что в составе нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется федеральный проект «Кадры в АПК». Планируется, что в его рамках к 2030 году будет открыто порядка 18 тысяч агротехнологических классов, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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