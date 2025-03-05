Общество

Как зарядить телефон без доступа к розетке, рассказали псковичам

Современный ритм жизни требует быстрых решений, и вопрос зарядки телефона без доступа к розетке уже давно перестал быть проблемой. Сегодня существует множество способов подзарядить гаджет, даже если розетка недоступна. О наиболее популярных и удобных методах рассказывает эксперт менеджер МегаФона по управлению товарными категориями Андрей Иванов.

Фото: МегаФон

Самый распространенный способ — это использование пауэрбанка, портативного аккумулятора, который позволяет зарядить устройство в любом месте. Пауэрбанки различаются по емкости, количеству портов и весу. Некоторые модели поддерживают беспроводную зарядку, что особенно удобно, если под рукой нет кабеля. Для любителей активного отдыха и путешествий существуют пауэрбанки с возможностью зарядки от солнечной энергии, ветра или ручного привода.

Если под рукой есть ноутбук, его можно использовать как альтернативу розетке. Достаточно подключить телефон к USB или USB-C порту ноутбука с помощью кабеля. Этот способ медленнее, чем зарядка от адаптера, но надежен. Стоит учесть, что ноутбук должен быть включен, иначе зарядка может прерваться. Некоторые порты USB 3 поддерживают зарядку даже в выключенном состоянии или в режиме ожидания, обеспечивая более высокую силу тока.

Для автомобилистов удобным решением станет зарядка через прикуриватель. Для этого потребуется специальный кабель или адаптер. Многие современные автомобили оснащены USB-портами, что делает этот способ еще более доступным.

В общественных местах, таких как аэропорты, вокзалы, кафе и станции метро, все чаще можно встретить общедоступные зарядные станции. Для их использования достаточно иметь при себе кабель. Однако стоит помнить о рисках, связанных с безопасностью данных. Чтобы избежать утечки информации, рекомендуется использовать кабели, которые передают только питание, или специальные защитные адаптеры.