Акцию «Вам, любимые» провели волонтеры в Пскове

Акцию «Вам, любимые» провели волонтеры 8 марта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.
Волонтеры раздавали цветы женщинам возле торгово-развлекательный комплекса «Акваполис».
Также комитет по молодежной политике планирует дарить цветы в районе Летнего сада, железнодорожного вокзала и на площади Ленина.
Напомним, что подобную акцию проводили сотрудники УФССП России по Псковской области в рамках мероприятий, посвященных Международному женскому дню.