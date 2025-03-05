Общество

Акцию «Вам, любимые» провели волонтеры в Пскове

Акцию «Вам, любимые» провели волонтеры 8 марта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Волонтеры раздавали цветы женщинам возле торгово-развлекательный комплекса «Акваполис».

Также комитет по молодежной политике планирует дарить цветы в районе Летнего сада, железнодорожного вокзала и на площади Ленина.

Напомним, что подобную акцию проводили сотрудники УФССП России по Псковской области в рамках мероприятий, посвященных Международному женскому дню.