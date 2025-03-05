Общество

Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Глава города Пскова Борис Елкин вручил юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Фаине Савенковой и Надежде Фёдоровой сегодня, накануне Международного женского дня, 7 марта. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

Глава города отметил, что эти медали - лишь малая часть безмерной признательности за их самоотверженность, стойкость и неугасимую веру в светлое будущее.

«Женщины, прошедшие сквозь горнило войны, объединили в себе, казалось бы, противоположные качества: нежность и железную волю, мягкость и несгибаемый характер. Они доказали всему миру, что истинная сила заключается не только в мышцах, но и в силе воли, способной противостоять любым трудностям», - написал Борис Елкин.