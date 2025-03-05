Общество

Волонтёры Центра 80-летия Победы в Пскове поздравили женщин Социального городка с Международным женским днём

Волонтёры Центра 80-летия Победы поздравили женщин Социального городка с Международным женским днём сегодня, 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

В рамках праздничного концерта, который организовал Городской культурный центр, волонтёры Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пожелали ветеранам и всем присутствующим крепкого здоровья, душевного равновесия и отличного настроения, а также отметили, что они своим примером вдохновляют молодёжь на новые свершения.

«Отдельно мы бы хотели отметить наших дорогих ветеранов - это малолетние узники Великой Отечественной войны, труженицы тыла, дети войны! Несмотря на ваш насыщенный тяжелый жизненный путь, вы смогли сохранить доброе сердце, умение трудиться и побеждать, любить и верить. В преддверии такого важного и светлого праздника от лица Всероссийского общественного движения волонтёры Победы примите наши поздравления с теплотой, любовью и уважением», - обратился к присутствующим волонтер штаба Никита Вахрушев.

В завершении мероприятия волонтёры подарили букеты тюльпанов, открытки и угощения к праздничному столу.