Общество

10 интересных фактов о женщинах опубликовал Псковстат

Десять статистических фактов подготовили в Псковстате к Всемирному женскому дню, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото: Псковстат

«С Днем 8 марта! Женщины — это воплощение любви, красоты и нежности. Они дарят тепло и уют близким людям, берегут семейный очаг. Всех женщин — с праздником! В этот день приводим 10 статистических фактов о прекрасной половине населения Псковской области», - отметили в Псковстате.

318,1 тыс. человек — численность женщин нашего региона на 1 января 2024 года; Из них 72,2% проживает в городской местности, 27,8% — в сельской; Средний возраст — 46,1 года; На 1 000 женщин приходилось 827 мужчин; Самый популярный возраст вступления в брак в 2023 году— 20-26 лет; Средний возраст матери при рождении детей — 29 лет; Родилось девочек в 2023 году — 1 972; 76,1% представителей женского пола привержены к ЗОЖ; Не употребляют табачные изделия — 85,2%; Носят очки или линзы — 64,4%;