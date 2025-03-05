Общество

Жителям Пскова предлагают выбрать участок для благоустройства

Место для благоустройства предлагают выбрать жителям города Пскова путем голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства города Пскова.

«Жители Псковской области могут внести свой вклад в формирование комфортной городской среды. Каждый желающий старше 14 лет может предложить общественные пространства, которые нужно облагородить», - отметили в УГХ.

Для этого голосования нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, выбрать территорию на карте и оставить свои пожелания по её преображению.

Предложить территорию для благоустройства можно до 23 марта.