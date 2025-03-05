Общество

Почти 700 тысяч мигрантов включены в реестр контролирумых лиц

В России в реестр контролируемых лиц внесены свыше 680 тысяч иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

«Главная цель этого реестра — ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания [для] пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тыс. граждан», — сказал Владимир Колокольцев.

Министр подчеркнул, что работа реестра должна побудить иностранных граждан легализовать свое пребывание в России. Он напомнил, что лица, внесенные в реестр, обязаны до 30 апреля обратиться в органы внутренних дел для легализации своего статуса и предоставления необходимых документов. Только после выполнения этих условий они смогут рассчитывать на исключение из реестра.