Общество

Псковский фотограф экспериментирует с абсурдными элементами в городских пейзажах

Псковский фотограф Вадим Боченков решил внести необычные элементы в фотографии города. Работами он поделился в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Наконец добрался до этой идеи. А заключается она во внедрении каких-либо странных элементов (вплоть до абсурдности) в обычные фото. В основе мои городские зарисовки», - поделился Вадим Боченков.

Фотограф признался, что ранее уже практиковался в создании таких работ.

«Технику коллажей я так и не натренировал на должном уровне, рисовать не умею, на помощь позвал нейросетку адобе. Не на все мои запросы и хотелки я получал нужный результат, это самые удачные попытки», - рассказал фотограф.

Вадим Боченков планирует продолжить эксперименты, возможно, используя мобильную фотографию для создания новых абсурдных сцен