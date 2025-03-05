Общество

Стартовало финальное голосование всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Началось финальное голосование всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», в котором участвует кошка Маша из Городского культурного центра Пскова, сообщили в группе «Министерство культуры Российской Федерации» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам прошедшего голосования в полуфинал вышли шесть кошечек, два кота и пони. Псковская Маша соревнуется с 5 претендентами на победу.

Голосование завершится 14 марта в 11:00.

Проголосовать за псковскую «хранительницу» можно по ссылке.

Видео: Министерством культуры Российской Федерации / «ВКонтакте»

Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации и проходит в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.