Общество

Лучших архивистов Псковской области наградили почетными грамотами

Лучшим архивистам Псковской области вручили благодарственные письма правительства и почётные грамоты управления юстиции. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, сотрудников архива с профессиональным праздником поздравил руководитель Аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Руководитель назвал профессию архивиста романтической. «Исторические изыскания ведь тоже открывают для людей неведомые страницы истории», - сказал Андрей Вьюнов.

По его словам, профессия обращена в будущее.

«Абсолютной истины не существует, она всегда относительна, но, если она и есть, то одно из немногих мест, где к ней можно прикоснуться - архив. Так истина, основанная на скрупулёзном изучении документов сложно подлежит спекуляциям, переписыванию», - отметил Андрей Вьюнов.

Напомним, 10 марта в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивной службы.