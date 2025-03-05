Более 50 подлинных документов представлено в Пскове на выставке «Дворяне – все родня друг другу»

Выставка архивных документов «Дворяне – все родня друг другу» открылась сегодня, 10 марта, в Государственном архиве Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в экспозиции представлено более 50 архивных документов.
По ее словам, это документы из личных фондов дворянских семей, которые находятся на хранении в Государственном архиве Псковской области, документы Псковского губернского дворянского депутатского собрания. Помимо документов XVIII-XIX - начала XX вв, представлены более поздние документы из фонда псковского архитектора Бориса Скобельцына. Также на выставке можно увидеть документы из личного архива Олега Карамышева - потомка дворян Камышевых, который предоставил фотографии имений и герб рода.
Посетители выставки получат уникальную возможность познакомиться с родословной князей Шаховских, алфавитной книгой дворян Псковской губернии, потрясающими планами интерьеров дворянских усадеб, фотографиями и многим другим.