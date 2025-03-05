Общество

За неделю Росгвардейцы изъяли у псковичей 28 единиц оружия

С 3 по 9 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 56 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, из которых пять правонарушений в области частной охранной деятельности, изъяли 28 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.