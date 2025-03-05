Общество

Четырех бывших мигрантов в Пскове после проверки доставили в военкомат

Рейд в общественных местах города Пскова с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет, провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе.

В результате рейда проверили 15 граждан, в том числе иностранных, четыре человека доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

В ходе рейда проведена разъяснительная работа.