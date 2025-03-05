Общество

Выставка архивных документов «Есть улицы...» открылась в Великих Луках

Выставка «Есть улицы...» в Великих Луках открыла свои двери 10 марта, она посвящена 45-летию выхода в свет книги Константина Карпова «Улицы Великих Лук». Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник отделения Государственного архива Псковской области по городу Великие Луки Надежда Лопатина, любители истории города Великие Луки смогут проследить историю создания произведения.

«Константин Иванович у нас был архивистом, историком, он возглавлял наш архив с 1962 по 1985 год, и вот как раз посвящена выставка истории создания книги», - пояснила Надежда Лопатина.

Посетители экспозиции получат уникальную возможность увидеть архивные документы, на основе которых была написана книга, а также газетные материалы и архивные планы улиц города.

Как отметили в архиве, особый интерес к мероприятию проявили краеведы, сотрудники городской библиотеки имени М. И. Семевского и студенты.

Запись для посещения осуществлялась заранее. Адрес: город Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17А.

Напомним, День архивов отмечается 10 марта. В честь праздника в Пскове сегодня выставку архивных документов под названием «Дворяне – все родня друг другу».