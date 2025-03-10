Общество

Правительство не поддержало идею продажи алкоголя только по записи из Госуслуг

Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства.

В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - сказано в документе.

Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, пишет РИА Новости.

«Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства», - сказано в отзыве.

Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на «Госуслугах», приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья.

По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.