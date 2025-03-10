Общество

Минобрнауки поддержало более 9 тысяч студентов с детьми в 2024 году

Свыше 9 тыс. обучающихся с детьми и студенческих семей с детьми получили материальную поддержку в 2024 году, кроме того, 261 женщину, родившую в период обучения, перевели на бюджет, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

В соответствии с данными, полученными в результате мониторинга, проведённого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в феврале 2025 года, в университетах обучается более 25,7 тысяч студентов, состоящих в семейных отношениях. Из них 5,6 тысяч студентов имеют детей.

«Минобрнауки России совместно с вузами оказывает всестороннюю поддержку молодым студенческим семьям, а также матерям и отцам с детьми из числа обучающихся. Среди таких мер поддержки: перевод на бюджетные места женщин, родивших в период обучения (261 обучающийся в 2024 году); материальная поддержка обучающихся с детьми, студенческих семей с детьми (более 9 тыс. обучающихся в 2024 году)», — говорится в сообщении.

Кроме того, студенты, воспитывающие детей, и студенты, проживающие в семьях, имеют приоритетное право на получение мест в общежитиях. В настоящее время 2600 студенческих семей и 251 студент с детьми проживают в общежитиях. 286 студенческих семей получили путёвки в санатории и дома отдыха в 2024 году, пишет ТАСС.

Среди других мер поддержки в министерстве назвали возможность перехода на индивидуальный учебный план, информационную, психологическую, юридическую поддержку молодых семей, а также открытие при вузах комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей. На сегодняшний день насчитывается 45 совместно функционирующих комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей, 38 групп кратковременного пребывания детей и 91 комната матери и ребенка, уточнили в пресс-службе министерства.