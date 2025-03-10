Общество

Александр Козловский провел встречу с женщинами-волонтёрами из Великих Лук

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский провел встречу с женщинами-волонтёрами из Великих Лук. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Они ежедневно делают большую работу: помогают нашим бойцам, с душой и заботой поддерживают их в непростых условиях», - рассказал Александр Козловский.

Депутат подчеркнул, что волонтёры проводят уроки мужества для молодёжи, приглашают участников и ветеранов специальной военной операции, а также налаживают связи с коллегами из других регионов. Например, добровольцы Великолукской государственной сельскохозяйственной академии в рамках проекта «Единой России» и Российского союза сельской молодежи «Земля добра» занимаются трудоустройством ветеранов СВО на предприятиях агропромышленного комплекса, предлагая вакансии в 18 организациях. Также бойцы смогут пройти обучение в «Школе фермера», которая стартует на базе вуза уже в апреле.

«От всей души благодарю каждого волонтера Великих Лук за заботу, теплоту и силу духа!» — заключил Александр Козловский.