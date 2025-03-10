Общество

На нестабильность связи пожаловались Александру Козловскому в Пустошкинском районе

Несколько рабочих встреч провели депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и депутаты областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев в муниципалитетах Псковской области.

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Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Парламентарии встретились с активом Новосокольнического района. Обсудили актуальные вопросы муниципальной реформы на территории района, а также вопросы развития ТОСов — одной из эффективных форм развития местного самоуправления, рассказал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Кроме того, местные жители обратили внимание на необходимость включения в бюджет отдельной строки на обслуживание и содержание братских захоронений. В повестке также были уровень зарплаты муниципальных служащих, недостаточное финансирование содержания сельских дорог, переселение граждан из аварийного жилья, газификации многоквартирных домов.

«С коллегами вместе проработаем вопросы жителей Новосокольнического района», - подвел итог Александр Козловский.

Также была организована встреча с жителями Пустошкинского района, на которой обсудили нестабильную сотовую связь и отсутствие технической возможности проведения стационарных телефонов в Забельской волости.

«По этому вопросу переговорю с операторами сотовой связи. С ними мы неоднократно проводили расширенные заседания, на которых обсуждали и вместе искали пути решения проблем доступности связи в районах», - заключил Александр Козловский.