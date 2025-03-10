Общество

Межрегиональный автопробег к 80-летию Победы приняли в Великих Луках

Город Великие Луки принял участников межрегионального автопробега, организованного в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Встречу проводили почётные граждане и представители администрации города, сообщили в группе «Молодежь города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Молодежь города Великие Луки» / «ВКонтакте»

Почетный гражданин Великих Лук Владимир Орлов провел для гостей экскурсию, после которой участники автопробега возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову.

«Подобные поездки позволяют еще раз глубоко прочувствовать неразрывную связь времен, преемственность поколений и значимость Великой Победы для нашего народа и всего человечества. Именно ветеранские организации являются проводниками в обеспечении исторической правды, в передаче героических традиций и в сохранении священной памяти павших за Родину», — отметили в сообществе.

Мероприятие организовано фондом «Мир ради жизни», занимающимся поддержкой патриотических инициатив и сохранением исторической памяти.