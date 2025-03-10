Общество

Почти 80 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю

79 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области в период с 3 по 9 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В. Выявлено 6 654 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,9%. В городе Пскове зарегистрировано 2655 случаев ОРВИ, или 39,9% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что 101 класс в 35 школах Псковской области закрыт на карантин за период с 3 по 9 марта.