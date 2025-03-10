Общество

Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции

Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора.

«Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам», - указывается в материалах.

Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования.

Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене, пишет РИА Новости.